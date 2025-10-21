Thyssenkrupp çelik biriminin satışı için Jindal Steel ile görüşmelerini sürdürüyor

Almanya merkezli Thyssenkrupp AG, Hindistan merkezli Jindal Steel Limited’in iştiraki olan Jindal Steel International ile çelik üretim biriminin olası satışı konusunda “yoğun” müzakereler yürüttüğünü ifade etti. Reuters’ta yer alan habere göre görüşmeler, taraflar arasında güçlü bir iş birliği sürecine işaret ediyor.

Thyssenkrupp CEO’su Miguel Lopez, Reuters’a yaptığı açıklamada Jindal ile görüşmelerin “devam ettiğini ve oldukça yoğun geçtiğini” belirterek sürecin sonucunun “önümüzdeki birkaç ay içinde netleşebileceğini” ifade etti. Lopez, şirketin şu anda çelik faaliyetlerini yeniden yapılandırmaya odaklandığını ve Jindal’ın teklifini dikkatle değerlendirdiğini, bu teklifin Almanya’daki yeşil çelik yatırımlarına yönelik önemli taahhütler içerdiğini söyledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz ay Jindal Steel International, Avrupa’daki konumunu güçlendirme stratejisi kapsamında Thyssenkrupp Steel Europe için bir teklif sunmuştu. Teklif, Duisburg’daki doğrudan indirgenmiş demir projesinin tamamlanmasının yanı sıra ilave elektrik ark ocağı kapasitesinin kurulmasını da kapsıyor ve toplamda 2 milyar €'yu aşan bir yatırım öngörüyor. Satışın gerçekleşmesi durumunda Jindal Avrupa’nın gelişmiş çelik üretim teknolojilerine erişim sağlayarak Hindistan’daki üretim ve ihracat ağını desteklemiş olacak.

Thyssenkrupp yeniden yapılanma planı kapsamında çelik biriminin satışı konusunda bugüne kadar zorluklarla karşılaştı. Şirketin önceki satış girişimleri, maaş yükümlülükleri ve çelik faaliyetlerinin karmaşık maliyet yapısı nedeniyle başarısız olmuştu.