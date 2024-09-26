İspanya merkezli Network Steel Thyssenkrupp Galmed’in Sagunto tesisini satın alabilir

Yerel basında çıkan haberlere göre İspanya merkezli çelik tedarikçisi Network Steel, Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’un İspanya’da bulunan bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Galmed’in 120 çalışanı istihdam ettiği Sagunto tesisini satın almak istiyor. Şirketler arasındaki görüşmeler sürüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Thyssenkrupp Galmed, Avrupa otomobil piyasasındaki kötüleşme ve buna bağlı olarak galvanizli çelik talebinde kaydedilen düşüş nedeniyle yıllık yaklaşık 450.000 mt galvanizli çelik üretim kapasitesine sahip Sagunto tesisini kapatacağını açıklamıştı. Buna ek olarak sendikalarla yapılacak görüşmeler henüz başlamadı.

Öte yandan Network Steel’in halihazırda Sagunto’da bağlı kuruluşu Ibersteel aracılığıyla rulo üretimi gerçekleştirdiği bir tesisi bulunuyor.