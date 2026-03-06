 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Flacks...

Flacks Group, Thyssenkrupp Steel Europe’un devralımı için teklif verebilir

Cuma, 06 Mart 2026 14:40:14 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli yatırım şirketi Flacks Group, Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Steel Europe için yürüttüğü satış görüşmeleri başarısız olursa şirket için teklif vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Flacks Group CEO’su Michael Flacks, “Şu anda ana ilgi alanımız İtalya ancak büyük çelik şirketleriyle de ilgileniyoruz. Thyssenkrupp’un çelik faaliyetlerinin satışıyla ilgili görüşmeler başarısız olursa teklif vermeye hazırız,” dedi.

Thyssenkrupp, çelik biriminin olası satışı konusunda Hindistan merkezli Jindal Steel International ile geçtiğimiz sonbahardan bu yana görüşmeler yürütüyor ancak henüz resmi bir teklif açıklanmadı.

Avrupa çelik sektöründe olası konsolidasyon

Olası bir satış, Avrupa çelik sektöründe devam eden yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım olabilir. Sektör, yüksek enerji maliyetleri, küresel arz fazlası ve cansız talep gibi faktörlerin yarattığı baskı altında.

Jindal Steel International ile yürütülen görüşmelerin sonucu, Thyssenkrupp’un çelik birimini bu şirkete satıp satmayacağını veya süreci Flacks Group gibi alternatif alıcılara açıp açmayacağını belirleyecek.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Salzgitter yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında thyssenkrupp’un HKM’deki hisselerini satın alacak

09 Şub | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik birimini Jindal’a aşamalı olarak satmayı düşünüyor

08 Oca | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik biriminin satışı için Jindal Steel ile görüşmelerini sürdürüyor

21 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Hüttenwerke-Krupp Mannesmann ile ekonomik bağını koparıyor

07 Nis | Çelik Haberler

İspanya merkezli Network Steel Thyssenkrupp Galmed tesisinin yeni sahibi olacak

02 Oca | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Materials Processing Europe grubun sıcak haddelenmiş şerit birimini devraldı

03 Eki | Çelik Haberler

İspanya merkezli Network Steel Thyssenkrupp Galmed’in Sagunto tesisini satın alabilir

26 Eyl | Çelik Haberler

IG Metall hükümetin thyssenkrupp Europe’un yönetimine müdahil olmasını istiyor

04 Eyl | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik biriminin hisse satışını tamamladı, ortak girişim hedefleniyor

05 Ağu | Çelik Haberler

Hüttenwerke-Krupp Mannesmann satılabilir

09 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis