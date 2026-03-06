Flacks Group, Thyssenkrupp Steel Europe’un devralımı için teklif verebilir

ABD merkezli yatırım şirketi Flacks Group, Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Steel Europe için yürüttüğü satış görüşmeleri başarısız olursa şirket için teklif vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Flacks Group CEO’su Michael Flacks, “Şu anda ana ilgi alanımız İtalya ancak büyük çelik şirketleriyle de ilgileniyoruz. Thyssenkrupp’un çelik faaliyetlerinin satışıyla ilgili görüşmeler başarısız olursa teklif vermeye hazırız,” dedi.

Thyssenkrupp, çelik biriminin olası satışı konusunda Hindistan merkezli Jindal Steel International ile geçtiğimiz sonbahardan bu yana görüşmeler yürütüyor ancak henüz resmi bir teklif açıklanmadı.

Avrupa çelik sektöründe olası konsolidasyon

Olası bir satış, Avrupa çelik sektöründe devam eden yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım olabilir. Sektör, yüksek enerji maliyetleri, küresel arz fazlası ve cansız talep gibi faktörlerin yarattığı baskı altında.

Jindal Steel International ile yürütülen görüşmelerin sonucu, Thyssenkrupp’un çelik birimini bu şirkete satıp satmayacağını veya süreci Flacks Group gibi alternatif alıcılara açıp açmayacağını belirleyecek.