İspanya merkezli Network Steel Thyssenkrupp Galmed tesisinin yeni sahibi olacak

Yerel basında çıkan haberlere göre İspanya merkezli çelik tedarikçisi Network Steel, şirketler arasında aylarca süren müzakerelerin ardından Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’un Sagunto’da bulunan Galmed tesisini satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.
Yeni tesisin Network Steel’in galvanizli ürün kapasitesini çeşitlendirmesi ve satış pazarlarını güçlendirmesi bekleniyor. Söz konusu alım ile tesisteki 120 kişilik istihdam kurtarılmış olacak.
Thyssenkrupp Galmed yıllık yaklaşık 450.000 mt galvanizli çelik üretim kapasitesine sahip.