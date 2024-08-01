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Tezcan Galvaniz İzmir’de kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

Perşembe, 01 Ağustos 2024 12:05:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları A.Ş.’nin İzmir’in Dikili ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararının olumlu yönde verildiği bildirildi.

Yatırım maliyeti 980 milyon TL seviyesinde yer alıyor. Proje için 45 MWe güce sahip toplam 86.958 adet fotovoltaik güneş paneli ve 150 adet invertör kurulacak. İnşaatı 6 ay içinde tamamlanması planlanan santralin ömrünün yaklaşık 50 yıl olması bekleniyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım Üretim 

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