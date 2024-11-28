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Kroman Erzurum’da güneş enerjisi santrali yatırımlarını sürdürüyor

Perşembe, 28 Kasım 2024 11:21:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kroman Çelik Sanayi’nin Erzurum’un Horasan ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı ikinci güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 605,95 milyon TL olan proje kapsamında 76.923 adet panel kurulacak. 46,99 MWm kurulu güce sahip olması planlanan santralin yılda toplam 83,25 milyon kWh elektrik enerjisi üreteceği öngörülüyor. Söz konusu santralde üretilen elektrik şirketin tesislerinde tüketilecek, ihtiyaç fazlası elektriğin ise satışı yapılacak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Horasan’da 985,75 milyon TL yatırımla 80 MWm kurulu gücünde bir güneş enerjisi santrali daha kuracak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım Kroman 

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