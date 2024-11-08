Kroman Çelik Sivas’ta kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel çelik üreticisi Kroman Çelik Sanayii A.Ş.’nin Sivas’ın Kangal ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı duyuruldu.

Yatırım maliyeti 755,62 milyon TL olan proje kapsamında toplam 85.488 adet fotovoltaik güneş paneli ve 11 adet invertör kurulacak. Kurulu kapasitesi 45 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 89.250 MWh enerji üretmesi bekleniyor. Projenin kullanım ömrünün 25 yıl olacağı öngörülse de şirket, teknolojik iyileştirmelerle bu sürenin uzatılabileceğini belirtti.