Kocaer Çelik jeotermal enerji santrali projesi kapsamında sondaj çalışmalarını sürdürüyor

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştireceği Kocaer 1 jeotermal enerji santraline yönelik sondaj çalışmaları kapsamında açılan iki kuyudan yaklaşık 7 MW’lık güce ulaştığını açıkladı. Söz konusu kapasite şirketin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. İlave kuyularla elde edilen gücün 24 MW’a ulaşması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yatırım maliyeti 2,62 milyar TL olan söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci Temmuz ayında başlamıştı. 2026 yılında devreye girmesi planlanan Kocaer 1 jeotermal enerji santralinin ardından şirket jeotermal enerji yatırımlarına ikinci-üçüncü faz olarak devam edecek.