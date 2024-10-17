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Has Çelik Van’da güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor

Perşembe, 17 Ekim 2024 11:35:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Has Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Van’ın Muradiye ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projenin halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 180,84 milyon TL olan proje kapsamında 555 Wp gücünde toplam 21.640 adet bifacial çift cam modülü panel ve 1 adet 9.000 kWe gücünde inverter kurulacak. Santralin kurulu kapasitesi 9 MWe seviyesinde yer alacak. Projenin inşaatının 12 ay sürmesi ve 30 kişilik istihdam sağlaması planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım 

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