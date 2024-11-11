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Kar-Demir Van’da bir güneş enerjisi santrali daha kuracak

Pazartesi, 11 Kasım 2024 11:23:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin (Kar-Demir) Van’ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Yatırım maliyeti 50 milyon TL olan proje kapsamında toplam 11.114 adet güneş paneli, üç adet trafo, bir adet dağıtım merkezi ve 24 adet inverter kurulacak. Santral 6 MWe kurulu güce sahip olacak.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, Van'da 235 milyon TL yatırımla 12 MWe kurulu gücünde bir güneş enerjisi santrali daha kuracak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım 

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