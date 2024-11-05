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Tosçelik Niğde’de güneş enerjisi santrali kuracak

Salı, 05 Kasım 2024 10:58:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.’nin Niğde’nin Bor ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 1,8 milyar TL olan proje kapsamında toplam 179.415 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 100 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 266,76 milyon kWh enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 50 yıl olacağı öngörülüyor. Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 16 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım 

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