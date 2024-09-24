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Yazıcı Demir Çelik güneş enerjisi yatırımlarını sürdürüyor

Salı, 24 Eylül 2024 12:22:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.’nin Afyonkarahisar’da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 737 milyon TL olan proje kapsamında toplam 79.368 adet güneş paneli kurulacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık %20’sinin öz kaynaklardan, %80’inin ise krediyle karşılanması planlanıyor. Kurulu kapasitesi 40 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 77,63 milyon kWh enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 25 yıl olacağı öngörülüyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Ankara’nın Polatlı ilçesinde de kurulu kapasitesi 47 MWe seviyesinde yer alacak bir güneş enerjisi santrali kuracak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım 

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