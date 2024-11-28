Borçelik Çanakkale’de rüzgâr enerjisi santrali kuracak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Borçelik Çelik Sanayi’nin Çanakkale’de gerçekleştirmeyi planladığı rüzgâr enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 248,04 milyon TL olan proje kapsamında 5,2 MWm/5,2 MWe gücünde bir adet türbin kurulması ve 17.765 kWh elektrik üretilmesi planlanıyor. Santralde üretilecek elektrik, şirketin tesislerinde tüketilecek.