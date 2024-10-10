İçdaş Kütahya’da güneş enerjisi santrali kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.’nin Kütahya’da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası için inceleme değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 849,95 milyon TL olan proje kapsamında toplam 87.022 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 50 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 73,18 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor. Üretilen elektriğin İçdaş’a ait tesislerde kullanılması hedefleniyor.