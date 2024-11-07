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Kaptan Demir Çelik Van’da güneş enerjisi santrali kuracak

Perşembe, 07 Kasım 2024 10:51:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.’nin Van’ın Başkale ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 429,55 milyon TL olan proje kapsamında toplam 63.778 adet 585 Wp gücünde güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 37,31 MWm seviyesinde yer alacak santralin yılda 63,43 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor. Projenin ömrünün serbest piyasadaki arz-talep ilişkisine bağlı olarak ayarlanacağı bildirildi. Montaj ve kurulum işlemlerinin altı ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım Üretim 

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