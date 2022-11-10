Ternium’un net kârı üçüncü çeyrekte azaldı

Perşembe, 10 Kasım 2022 09:40:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 936,5 milyon $’a kıyasla 220 milyon $ seviyesine geriledi.

Şirketin net satış geliri geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 4,44 milyar $ seviyesine kıyasla 4,13 milyar $ ve faaliyet kârı 1,07 milyar $ seviyesine kıyasla 526 milyon $ seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları neredeyse değişiklik göstermeyerek 2,96 milyon mt seviyesinde yer almaya devam ederken, metrik ton başına geliri 1.437$/mt’a kıyasla 1.364$/mt seviyesine indi.

Aynı çeyrekte sevkiyatların 1,71 milyon mt’u Meksika’ya, 584.000 mt’u Güney Amerika’ya ve 666.000 mt’u diğer bölgelere gerçekleştirildi.

Techint’in sahibi olduğu Ternium’un Meksika, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Guatemala ve ABD’de üretim tesisleri bulunuyor.