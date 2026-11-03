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Siderperu'nun net kârı 2026'nın üçüncü çeyreğinde %15,6 azaldı

Salı, 03 Kasım 2026 10:24:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net kârının önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 21,76 milyon $ seviyesinden %15,6 düşüşle 18,36 milyon $ seviyesine gerilediğini açıkladı.

Şirket düşüşün temel olarak faaliyet kârındaki azalmadan kaynaklandığını, finansman giderlerinin daha sıkı kontrol edilmesinin ise bu düşüşü kısmen dengelediğini belirtti.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış gelirleri, birim fiyatların 2025 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla daha düşük olmasına rağmen satış tonajındaki artış sayesinde %8,5 yükselerek 196,32 milyon $ seviyesine ulaştı. Üretim maliyetleri %10,2 artışla 169,89 milyon $ seviyesine çıkarken, brüt kâr %1,6 düşüşle 26,43 milyon $ ve faaliyet kârı %14,5 düşüşle 19,37 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Brezilyalı Gerdau grubunun kontrolündeki Siderperu'nun yıllık üretim kapasitesi 750.000 mt seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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