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Aceros Arequipa'nın net kârı zayıflayan faaliyet sonuçları nedeniyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde %26,9 düştü

Salı, 03 Kasım 2026 10:12:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Corporacion Aceros Arequipa, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net kârının önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 26,37 milyon $ seviyesine kıyasla %26,9 düşüşle 19,27 milyon $ olduğunu açıkladı.

Şirkete göre bu düşüşte esas olarak brüt kârın ve bağlı ortaklıklardan elde edilen gelirlerin azalması etkili olurken, finansman giderleri ve diğer faaliyet giderlerindeki gerileme düşüşü kısmen dengeledi.

Şirketin net satış gelirleri yıllık %4,9 artışla 364,61 milyon $ olurken, üretim maliyetleri %8,2 yükselişle 314,59 milyon $ seviyesine ulaştı. Bunun sonucunda brüt kâr %11,8 düşüşle 50,01 milyon $, faaliyet kârı ise %16,6 düşüşle 29,35 milyon $ oldu.

Şirketin tahmini yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon mt seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Peru Güney Amerika Mali Sonuçlar 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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