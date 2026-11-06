Ternium geçen yılki zararın ardından 2026'nın üçüncü çeyreğinde net kâra geçti

Çelik üreticisi Ternium, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydettiği 270 milyon $ net zararın ardından 2026 yılının aynı döneminde 368 milyon $ net kâr açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net satış gelirleri yıllık %17 artışla 4,64 milyar $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %7,8 artarak 3,61 milyar $ oldu. Brüt kâr yıllık %70,1 artışla 1,04 milyar $ seviyesine, faaliyet kârı ise %168 artışla 578 milyon $ seviyesine yükseldi.

Şirket kârlılıktaki iyileşmenin brüt kârdaki artışın da gösterdiği üzere ağırlıklı olarak operasyonel performanstan kaynaklandığını, gelir vergisi giderlerindeki düşüşün de bu iyileşmeye katkı sağladığını belirtti. Vergi giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla 229 milyon $ azaldı.

Çelik sevkiyatları yıllık %8 artışla 4,04 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları %12 düşüşle 2,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte çelik sevkiyatlarında en büyük payı 2,18 milyon mt ile Meksika aldı. Meksika'yı 985.000 mt ile Brezilya, 560.000 mt ile diğer Güney Amerika ülkeleri ve 318.000 mt ile diğer bölgeler izledi.