Ternium’un net kârı 2025’in dördüncü çeyreğinde sertçe düştü

Cuma, 06 Mart 2026 09:46:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 171 milyon $ net kâr açıkladı. Şirket, 2024 yılının aynı döneminde 333 milyon $ net kâr kaydetmişti.

Yıllık bazda net satışlar %3 düşüşle 3,77 milyar $ seviyesine gerilerken, faaliyet kârı %275 artışla 159 milyon $ oldu. 2025’in dördüncü çeyreğinde net kârlılığın oluşmasındaki başlıca unsurlardan birinin 94 milyon $ tutarındaki vergi ertelemeleri olduğu belirtildi.

Sevkiyat tonajları açısından bakıldığında çelik ürünleri sevkiyatları %1 düşüşle 3,73 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları %12 artışla 3,36 milyon mt seviyesine yükseldi.

Dördüncü çeyrekte çelik sevkiyatlarının bölgesel dağılımında Meksika 1,89 milyon mt ile lider olurken, Meksika’yı 965.000 mt ile Brezilya, 567.000 mt ile diğer Güney Amerika ülkeleri ve 307.000 mt ile diğer bölgeler takip etti.

2025 yılının tamamı değerlendirildiğinde ise Ternium’un net kârı %74 artışla 303 milyon $ olurken, net satışlar %12 düşüşle 15,61 milyar $ seviyesine geriledi. Faaliyet kârı %44 düşüşle 705 milyon $ ve çelik sevkiyatları %4 düşüşle 15,06 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Demir cevheri sevkiyatları %14 artışla 12,95 milyon mt seviyesine yükseldi.


