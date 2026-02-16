Usiminas 2025’te net zarar kaydetti

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, 2024 yılında elde ettiği 3 milyon BRL net kâra kıyasla 2025’te 2,91 milyon BRL (555,7 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Şirket net zararın temel nedeninin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 2,2 milyar BRL (421,45 milyon $) tutarındaki varlık zararı ve ertelenmiş vergi alacaklarının yeniden değerlendirilmesi olduğunu belirtti. Her iki kalem de nakit çıkışı gerektirmeyen işlemlerden oluşuyor. Bu unsurlar hariç tutulduğunda 2025 yılı net kârı 702 milyon BRL seviyesinde olacaktı.

Net satış gelirleri %2 artışla 26,263 milyar BRL (5,03 milyar $) seviyesine yükselirken, satılan ürünlerin maliyeti %1 düşüşle 24,079 milyar BRL (4,6 milyar $) oldu. Brüt kâr ise %32 artışla 2,183 milyar BRL (418,19 milyon $) seviyesine çıktı.

Faaliyet giderlerinin %206 artışla 3,547 milyar BRL (679,5 milyon $) seviyesine yükselmesi sonucunda şirket 2024 yılında kaydedilen 500 milyon BRL faaliyet kârına kıyasla 1,363 milyar BRL (261,1 milyon $) faaliyet zararı açıkladı.

Tonaj bazında ise 2025 yılında çelik ürünleri satışları %2 artışla 4,357 milyon mt’a, demir cevheri satışları ise %14 artışla 9,641 milyon mt’a yükseldi.

1$ = 5,22 BRL