Samarco'nun net zararı 2025'te operasyonel iyileşmelere rağmen %79,4 arttı

Cuma, 13 Mart 2026 09:50:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco’nun net zararı şirketin yayımladığı basın açıklamasına göre 2024 yılındaki 2,571 milyar $ seviyesine kıyasla 2025 yılının tamamında yaklaşık yüzde 80 artarak 4,612 milyar $ oldu.

Bahsi geçen 2015 yılında Fundão Barajı’nın çökmesinin ardından ödenen tazminatlara ilişkin giderleri yansıttı. Şirketin faaliyetleri 2020 yılında yeniden başlamıştı.

Samarco, 2025 yılında sosyo-çevresel iyileştirme çalışmalarına ilişkin 1,726 milyar $ gider kaydederken, baraj faciasına ilişkin tazminatların dağıtılması için kurulan Renova Foundation’a 1,949 milyar $ fon sağladı. Söz konusu kalemler, 2024 yılında sırasıyla 155,5 milyon $ ve 840,2 milyon $ seviyelerinde kaydedilmişti.

2025 yılında Samarco’nun net satış gelirleri 2024 yılına kıyasla %30 artarak 1,897 milyar $ seviyesine yükselirken, metrik ton (mt) başına üretim maliyeti %16 düşüşle 42,8$/mt seviyesine geriledi. Tek seferlik kalemler hariç tutulan düzeltilmiş AVFÖK değeri ise %30 artışla 1,086 milyar $ oldu.

Tonaj bazında ise 2025 yılında üretim %55 artarak 15,1 milyon mt’a, satışlar ise %68 yükselerek 15,9 milyon mt’a çıktı.

Mühendislik çalışmalarının tamamlanması ve gerekli lisansların alınmasının ardından Samarco şirketi yıllık 30 milyon mt’luk kurulu kapasitesine geri getirecek Faz 3 projesine başladı.


