 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CSN üçüncü...

CSN üçüncü çeyrekte net kâr elde etti

Cuma, 07 Kasım 2025 10:09:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiği 731,6 milyon BRL net zarara kıyasla 2025’in üçüncü çeyreğinde 76 milyon BRL (14,26 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir aynı bazda %6,6 artışla 11,79 milyar BRL olurken, brüt kârı %26,8 artışla 3,47 milyar BRL, faaliyet kârı ise %121 artışla 1,72 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Bununla birlikte şirketin maliyetlerinin düşmesi de yıllık bazda mali sonuçlarını 488 milyon BRL iyileştirmesini sağladı.

Yerel çelik satışlarının tonajı %10 düşüşle 780.000 mt seviyesinde kaydedilirken, çelik ihracatı %7,6 düşüşle 277.000 mt oldu. 

Yerel demir cevheri satışları ise %11,7 düşüşle 977.000 mt oldu. Demir cevheri ihracatı %5,9 artışla 11,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değerinin %12,9’unu çelik üretimi, %58,4’ünü madencilik, %16,6’sını lojistik, %1,6’sını enerji ve %11,7’sini çimento segmentleri oluşturdu.

1 $ = 5,33 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Gerdau’nun net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde düşüş kaydetti

03 Kas | Çelik Haberler

Vale 2025’in üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı

03 Kas | Çelik Haberler

Usiminas 2025’in üçüncü çeyreğinde net zarara döndü

27 Eki | Çelik Haberler

Usiminas’ın net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde gerileyebilir

16 Eki | Çelik Haberler

Samarco 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar açıkladı

12 Ağu | Çelik Haberler

Gerdau ikinci çeyrekte finansal performansını iyileştirdi, yatırımlarda Brezilya’nın yerini Avrupa aldı

05 Ağu | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde düşmeye devam etti

04 Ağu | Çelik Haberler

Usiminas 2025’in ikinci çeyreğinde 23,1 milyon $ net kâr açıkladı

28 Tem | Çelik Haberler

Samarco 2025’in ilk çeyreğinde net zarar kaydetti

13 May | Çelik Haberler

CSN ilk çeyrekte net zarar kaydetti

12 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis