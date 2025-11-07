CSN üçüncü çeyrekte net kâr elde etti

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiği 731,6 milyon BRL net zarara kıyasla 2025’in üçüncü çeyreğinde 76 milyon BRL (14,26 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir aynı bazda %6,6 artışla 11,79 milyar BRL olurken, brüt kârı %26,8 artışla 3,47 milyar BRL, faaliyet kârı ise %121 artışla 1,72 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Bununla birlikte şirketin maliyetlerinin düşmesi de yıllık bazda mali sonuçlarını 488 milyon BRL iyileştirmesini sağladı.

Yerel çelik satışlarının tonajı %10 düşüşle 780.000 mt seviyesinde kaydedilirken, çelik ihracatı %7,6 düşüşle 277.000 mt oldu.

Yerel demir cevheri satışları ise %11,7 düşüşle 977.000 mt oldu. Demir cevheri ihracatı %5,9 artışla 11,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değerinin %12,9’unu çelik üretimi, %58,4’ünü madencilik, %16,6’sını lojistik, %1,6’sını enerji ve %11,7’sini çimento segmentleri oluşturdu.

1 $ = 5,33 BRL