Aceros Arequipa’nın net kârı 2025’te yükseldi

Pazartesi, 02 Şubat 2026 10:20:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 49 milyon PEN net kâra kıyasla 2025’in dördüncü çeyreğinde 56 milyon PEN (16,7 milyon $) net kâr elde ettiğini duyurdu.

Şirketin net satışları %4,11 artışla 1,21 milyar PEN seviyesinde yer alırken, brüt kârı %2,13 düşüşle 152 milyon PEN’e geriledi. Faaliyet kârı ise %17,75 düşüşle 76 milyon PEN oldu.

Şirket net kârındaki artışın çoğunlukla iştiraklerinin elde ettiği pozitif sonuçlardan kaynaklandığını belirtti. 2024’ün son çeyreğinde iştirakleri 6,1 milyon PEN değerinde net zarar açıklamıştı. Bahsi geçen çeyrekte 15,9 milyon PEN net kâr elde edildi.

2025 yılının tamamında ise şirketin net kârı %51 artışla 296 milyon PEN’e çıktı.

Aceros Arequipa 2025 içinde Florida’da iki hurda sahası satın alarak ekipman portföyünü genişletti ve hammadde erişimini artırmaya yönelik hedeflerini ilerletti.

1$ = 3,39 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Mali Sonuçlar 

