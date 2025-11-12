 |  Giriş 
Samarco 2025’in üçüncü çeyreğinde net zararını azalttı

Çarşamba, 12 Kasım 2025 09:48:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, önceki yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 6,44 milyar $ net zarara kıyasla 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1,05 milyar $ net zarar kaydettiğini açıkladı.

2015’te Mariana atık barajının çökmesi nedeniyle oluşan maliyetler şirketin mali sonuçlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şirketin satış geliri %52 artışla 440,2 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK değeri %47 artışla 230 milyon $’a çıktı.

Şirketin paylaştığı verilere göre döviz kuru değişimlerinin mali sonuçlara yansıması 730,8 milyon $’lık kayıp olurken, Mariana kazası 319,7 milyon $’lık ilave maliyet yarattı.

Öte yandan Samarco’nun demir cevheri ve pelet satışları %64 artışla 4,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ortalama pelet satış fiyatları %18 düşüşle 120,9$/mt’a geriledi.


