CSN’in net zararı 2025’te hafifçe geriledi

Cuma, 13 Mart 2026 09:58:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 2025 yılının tamamında 290 milyon $ net zarar açıkladı. Söz konusu seviye 2024 yılında kaydedilen 296 milyon $ seviyesindeki zararın altında kaldı.

CSN net satış gelirlerinin %2,5 artarak 8,615 milyar $’a yükseldiğini, brüt karının ise %6 artışla 2,383 milyar $ seviyesine çıktığını belirtti. Tekrarlanmayan kalemler hariç tutulduğunda düzeltilmiş AVFÖK değeri de %15,3 artarak 2,268 milyar $ oldu.

Şirket, yüksek faiz oranları nedeniyle mali giderlerin %11,7 artışla 1,249 milyar $ seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Şirketin yerel çelik satışları %6 düşüşle 3,077 milyon mt seviyesine gerilerken, çelik ihracatı %11,4 düşüşle 1,132 milyon mt oldu.

Yerel demir cevheri satışları %0,3 düşüşle 4,029 milyon mt seviyesine inerken, demir cevheri ihracatı %8,6 artışla 41,820 milyon mt seviyesine yükseldi.

CSN’in farklı segmentlerinin 2025 AVFÖK değerine katkısı değerlendirildiğinde madencilik %53,5, çelik üretimi %18,6, lojistik %16,4, çimento %10,9 ve enerji %2,2 pay aldı.

Volta Redonda’daki çelik tesisinin giderek işlevsiz kaldığı hesaba katıldığında CSN'in mali açıdan bir çelik üreticisinden ziyade bir demir cevheri üreticisi olarak sınıflandırılmasının daha uygun olduğu söyleniyor.

1$ = 5,20 BRL


