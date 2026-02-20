 |  Giriş 
Shougang Hierro Peru’nun net kârı San Nicolas’taki kazadan dolayı 2025’te azaldı

Cuma, 20 Şubat 2026 10:08:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 2024 yılında kaydedilen 2,09 milyar PEN net kâra kıyasla 1,83 milyar PEN (375 milyon $) net kâr açıkladı.

Şirkete göre kâr düşüşü başlıca, Mayıs ayında San Nicolas terminalindeki gemi yükleme ekipmanında meydana gelen kaza nedeniyle satış tonajındaki gerilemeden kaynaklandı. Cevherin ortalama fiyatındaki düşüş de şirketin sonuçlarını olumsuz etkiledi.

Şirketin net satışları yıllık %25,3 düşüşle 3,38 milyar PEN’e (1,30 milyar $) gerilerken, brüt kârı %33,8 düşüşle 1,94 milyar PEN (576 milyon $), faaliyet kârı ise %40,9 düşüşle 1,54 milyar PEN (458 milyon $) oldu.

Şirket 2024 yılında sattığı 19,84 milyon mt’a kıyasla 2025 yılında 16,25 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi.

Yılın son çeyreğinde şirketin net kârı %28,5 düşüşle 340 milyon PEN, net satışları %23,4 artışla 1,66 milyar PEN, brüt kârı %3,9 artışla 777 milyon PEN ve faaliyet kârı %7,9 düşüşle 625 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

$1 = PEN 3,36


