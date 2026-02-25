 |  Giriş 
Gerdau’nun net kârı 2025 yılında düşüş kaydetti

Çarşamba, 25 Şubat 2026 10:01:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya merkezli Gerdau grubu, 2024 yılında kaydedilen 895 milyon $ net kâra kıyasla 2025 yılında 276 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %4,2 artışla 13,59 milyar $’a çıkarken, brüt kârı %13,4 düşüşle 1,56 milyar $ oldu. AVFÖK değeri ise %30,1 düşüşle 1,44 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2025 yılında Gerdau’nun ham çelik üretimi %3,6 artışla 12,13 milyon mt’a yükselirken, çelik ürünleri satışları %5,9 artışla 11,63 milyon mt seviyesine çıktı.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde şirket 2024’ün aynı dönemindeki 129 milyon $ net kâra kıyasla 250 milyon $ net zarar açıkladı.

2025’in dördüncü çeyreğinde Brezilya birimi grubun elde ettiği AVFÖK değerinin %20,3’ünü, çelik sevkiyatlarının %49’unu ve net satışlarının %41,3’ünü oluşturdu. Kuzey Amerika birimi toplam AVFÖK’ün %72,8’ini, çelik sevkiyatlarının %41’ini ve net satışların %50,1’ini sağlarken, Güney Amerika birimi ise AVFÖK değerinin %6,9’unu, çelik sevkiyatlarının %10’unu ve net satışların %8,6’sını oluşturdu.

1$ = 5,17 BRL


