Siderperu’nun net kârı 2025’te sert artış kaydetti

Salı, 03 Mart 2026 10:07:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Siderperu, 2024’te kaydedilen 40,89 milyon $ net kâra kıyasla %28,8 artışla 2025 yılında 52,68 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %5,3 artışla 686,46 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, üretim maliyeti %0,5 artışla 616,93 milyon $, brüt kârı %20 artışla 85,84 milyon $ ve faaliyet kârı %21,6 artışla 67,77 milyon $ oldu.

Şirket, mali sonuçlarındaki toparlanmayı fiyatların düşmesine rağmen yıl boyunca satış tonajlarının artmasına bağladı.

Brezilya merkezli Gerdau’ya bağlı olan şirket yıllık 750.000 mt üretim kapasitesine sahip.

1$ = 3,36 PEN


