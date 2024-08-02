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Ternium’un Meksika’daki yeni hattı devreye girdi, proje 2026'da tamamlanacak

Cuma, 02 Ağustos 2024 12:04:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

İtalya-Arjantin merkezli çelik üreticisi Ternium’un Meksika’daki 3,5 milyar $’lık yeni çelik kompleksinde 550.000 mt’luk bitirme hattı devreye girdi. Ternium CEO’su Maximo Vedoya, aralarında 2,6 milyon mt slab kapasiteli çelikhanenin de bulunduğu diğer üretim hatlarının ise 2026 yılının ortasında faaliyete geçeceğini bildirdi.

Vedoya, Ternium yatırımcılarına yapılan açıklamada, “Pesquira’daki yeni merkezimizde 550.000 mt’luk asitleme hattının devreye alındığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. Diğer üretim hatları yıl sonuna kadar hazır olacak. Soğuk rulo sac ile galvanizli sac hatlarının ise önümüzdeki yılın sonu ile 2026’nın başı arasında devreye alınmasını bekliyoruz. Bununla birlikte 2,6 milyon mt kapasiteli çelikhane inşaatı 2026’nın ortasına doğru tamamlanacak. Bu projeyle birlikte USMCA bölgesindeki kapasitemizi artıracak ve düşük karbonlu çelik üretiminde liderlik yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Ternium geçtiğimiz yılın Haziran ayında Meksika’nın Pesqueria şehrinde 2,6 milyon mt slab üretim kapasiteli bir tesis ve yeni üretim hatları açmak için 3,2 milyar $ yatırım yaptığını açıklamıştı. Bu miktar, enflasyona ve dolar-avro kuruna bağlı olarak 3,5 milyar $ olarak güncellendi. Vedoya, yatırımcılarla yaptığı toplantıda yatırıma yönelik yeni bir bilgi vermedi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Ternium México 

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