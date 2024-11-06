Ternium üçüncü çeyrekte kâra döndü

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium üçüncü çeyrekte satış tonajı ve gelirinin düştüğünü açıkladı. Buna rağmen şirket geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiği 783 milyon $ net zarara kıyasla 93 milyon $ net kâr elde ettiğini bildirdi.

Ternium’un yayımladığı mali rapora göre çelik sevkiyatları üçüncü çeyrekte %0,2 düşüşle 4,12 milyon mt’a gerilerken toplam çelik satışlarının değeri yıllık %13,3 düşüşle 4,37 milyon $ oldu.

Toplam satışlardan gelen gelirin düşmesine rağmen satış maliyetleri daha yavaş şekilde geriledi. Üreticinin brüt kârı %41,8, faaliyet kârı ise %66,8 geriledi. Bahsi geçen dönemde şirket geçtiğimiz yıl elde ettiği net zarara kıyasla net kâr elde etmeyi başardı. AVFÖK değeri %47,3 düşüşle 368 milyon $ olurken AVFÖK marjı 5,2 puan düşüşle %8,2’ye geriledi.

Ternium, sevkiyatlardaki düşüş kâr marjındaki iyileşmeyi dengelediği için AVFÖK değerinin dördüncü çeyrekte hafifçe artmasını bekliyor. Meksika ve Brezilya’da yıl sonunun etkilerine bağlı olarak görünür talep zayıflayacak. Bununla birlikte, slab ve hammadde stokları daha düşük fiyatlardan satıldığı için ton başına maliyetin düşmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak dördüncü çeyrekte Meksikalı müşterilerle yapılan çeyreklik kontratların süresi dolacağı için satış fiyatlarında düşüş görülebilir.