Ternium, Meksika’da soğuk haddehane ve galvanizleme hatlarını devreye aldı

Çelik üreticisi Ternium tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Meksika’nın Nuevo León eyaletindeki Pesquería tesisinde iki yeni üretim hattını, bir soğuk haddehane ve bir galvanizleme hattını devreye aldı. Söz konusu yatırım, ülkede devam eden 4 milyar $ tutarındaki genişleme projesinin bir parçasını oluşturuyor.

Ternium söz konusu gelişmenin Pesquería’daki Sanayi Merkezi’nin üçüncü genişleme aşamasında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Yatırım 2023 yılında duyurulmuş olup yeni yassı çelik tesisinin 2026 yılında devreye alınması planlanıyor. Tesisin yıllık 2,6 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacağı ifade edildi.

Son kullanıcılara yönelik hatlar faaliyete geçti

Ternium CEO’su Máximo Vedoya yatırımcılarla yapılan toplantıda, “Pesquería tesisimizde yeni soğuk haddehanemiz ve galvanizleme hattımızda üretime başladık. Proje ayrıca bir asitleme hattı ve bir son işlem merkezi ilavesini de içeriyordu. Bu tesislerin tamamı şu anda faaliyettedir ve soğuk haddehane ile galvanizleme hatlarında kademeli kapasite artırma süreci başlamıştır,” dedi.

Şirketin verdiği bilgiye göre yeni galvanizleme hattı ile asitleme hattı ve tandem soğuk haddehane, Pesquería Sanayi Merkezi’ndeki üçüncü genişleme aşamasının bir parçasını oluşturuyor. Söz konusu kompleks, daha hafif ve daha güvenli araçların üretiminde kullanılan ileri yüksek mukavemetli çelik üretecek.

Ternium, genişleme yatırımının artan sürdürülebilirlik şartlarına ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki daha yüksek yerel içerik oranı şartlarına yanıt vermeyi amaçladığını belirtti.

Slab tesisi inşaatı sürüyor

Ternium, slab üretim faaliyetlerinin ise hâlen geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Şirket, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ünitesi ile elektrik ark ocağını içeren entegre çelik tesisinin inşaatının planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

Şirket, “Bu entegre DRI ve elektrik ark ocağı çelik tesisi, yıllık yaklaşık 2,6 milyon mt tahmini üretim kapasitesiyle üçüncü aşamanın kilit yatırımıdır ve Amerika kıtasındaki en modern ve en sürdürülebilir tesis olmaya adaydır,” açıklamasında bulundu.

Yatırımın ekonomik olarak uygulanabilir hale gelmesi durumunda yakıt olarak yeşil hidrojen kullanımına imkân verecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.