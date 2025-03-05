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Meksika, Çin ve Vietnam’dan ithal sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlattı

Çarşamba, 05 Mart 2025 15:02:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Meksika Ekonomi Bakanlığı, menşesi fark etmeksizin Çin ve Vietnam’dan ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Yerel çelik üreticisi Ternium México’nun Çinli çelik üreticileri Baosteel Iron & Steel Co., Ltd ve China Baowu Steel Group Corp., Ltd ile Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group’un söz konusu ürünlerin satışını normal piyasa değerinin altından gerçekleştirdiği ve yerel sektörde maddi zarara sebep olduğu gerekçesiyle 19 Kasım 2024 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldı.

Soruşturma, 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Ayrıca bakanlık, sektörün uğradığı zararı değerlendirmek için 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek.

Söz konusu ürünler Genel İthalat ve İhracat Vergisi Kanunu’nda (TIGIE) 7208.10.03, 7208.25.02, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.36.01, 7208.37.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7208.40.02, 7208.51.04, 7208.52.01, 7208.53.01, 7208.54.01, 7208.90.99, 7211.13.01, 7211.14.91, 7211.19.99, 7225.30.91, 7225.40.91 ve 7226.91.07 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Ternium México 

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