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Ternium Meksika’daki yatırımlarını 8 milyar $’a çıkardı

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 13:42:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

İtalya-Arjantin merkezli çelik şirketi Ternium’un Meksika birimi, Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yaptığı 4 milyar $’lık yatırıma bir 4 milyar $ daha ekleyeceğini açıkladı.

Ternium CEO’su Máximo Vedoya, otomotiv sektörü, beyaz eşya, inşaat, elektrikli motor ve boru sektörlerinin talebini karşılamak amacıyla slab, haddelenmiş çelik ve galvanizli çelik üretmek için kurulacak yeni tesislerin 4 milyar $’lık yatırım gerektirdiğini ifade etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Ternium 2010-2025 döneminde otomotiv sektörünün talebini karşılamak için 6,8 milyar $ yatırım yapıldığını ifade etmişti.

Yatırımın bir kısmı Nuevo León eyaletinde yer alan Ternium Sanayi Merkezi’ne yapılacak. 2010 yılında inşaatına başlanıp 2013 yılında devreye alınan çelik kompleksine 1,2 milyar $ yatırım yapılmıştı. 2022 yılında 1 milyar $ yatırımla yeni bir soğuk haddehane, galvanizleme hattı, asitleme hattı ve yeni bitirme hatları kurulacağı açıklandı.

2023 yılının Haziran ayında ise yıllık 2,6 milyon mt slab kapasiteli bir tesis kurmak için 3,2 milyar $ ve yeni bitirme hatları için 1 milyar $ yatırım yapıldı. Bu zamana kadar şirketin yaptığı toplam yatırım enflasyon ve döviz kurunun etkisiyle 3,5 milyar $ olarak güncellendi.

Vedoya’nın açıkladığı yatırımla birlikte şirketin 2010-2026 dönemi için yaptığı yatırım miktarı 8 milyar $’a ulaştı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Ternium México 

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