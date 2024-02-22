Ternium net kârını dördüncü çeyrekte neredeyse 10 katına çıkardı

Perşembe, 22 Şubat 2024 10:26:13 (GMT+3) | San Diego

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium, net kârının 2022’nin son çeyreğinde kaydedilen 59 milyon $ net kâra kıyasla 2023 yılının son çeyreğinde %839 gibi büyük bir artışla 554 milyon $ seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Şirketin net kârındaki artış, Meksika birimindeki yeni sıcak haddehanenin faaliyete başlamasına bağlandı.

Çelik sevkiyatlarının tonajı yıllık %33,6 artışla 4,03 milyon mt seviyesine çıkarken satışlar %39,1 artışla 4,93 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yeni haddehanenin devreye girmesiyle şirketin faaliyet kârı 12 katından fazla artarak 582 milyon $ oldu. Şirketin AVFÖK değeri %114,9 artışla 651 milyon $ olurken AVFÖK marjı 2022’nin aynı çeyreğinde kaydedilen %8,5’ten %13,2’ye yükseldi.

Bu rakamlarla birlikte şirketin ADS değeri 0,2$’dan yaklaşık on katına çıkarak 2,11$ seviyesinde yer aldı.

Ternium, 2024’ün ilk yarısında Nuevo León’un Pesquería şehrindeki projesini tamamlamayı bekliyor. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte yeni asitleme fırını ve servis merkezinden 550.000 mt’luk üretim gerçekleştirebilecek.