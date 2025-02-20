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Ternium'un net kârı dördüncü çeyrekte düştü

Perşembe, 20 Şubat 2025 10:04:58 (GMT+3)   |   San Diego

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 333 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı. 2023’ün aynı çeyreğinde şirketin net kârı 554 milyon $ olmuştu.

Ternium’un yayımladığı mali rapora göre şirketin net satışları %21 düşüşle 3,88 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, faaliyet kârı %93 düşüşle 582 milyon $ oldu.

Bununla birlikte şirketin çelik ve demir cevheri sevkiyatları sırasıyla %7 ve %12 düşüşle 3,76 milyon mt ve 1,75 milyon mt seviyelerine geriledi.

2024 yılının tamamına bakıldığında Ternium %82 düşüşle 174 milyon $ net kâr açıkladı. Şirketin satışlardan elde ettiği gelir 17,65 milyar $ seviyesinde yatay seyrederken, faaliyet kârı %43 düşüşle 1,26 milyar $ oldu. Çelik sevkiyatları %10 artışla 15,62 milyon mt’a, demir cevheri sevkiyatları ise %56 artışla 6,43 milyon mt’a çıktı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Ternium México 

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