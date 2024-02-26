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Ternium otomotiv sektörüne 6,8 milyar $ yatırım yapacak

Pazartesi, 26 Şubat 2024 10:32:00 (GMT+3)   |   San Diego
       

Uluslararası çelik ve boru üreticisi Techint, Meksika otomotiv sektörünün ana tedarikçilerinden biri olmaya hazırlandığını ve bu doğrultuda bağlı şirketi Ternium’un 2023 ila 2025 yılları arasında projelere 6,8 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırımın büyük bir kısmı, 2010 yılında inşaatına başlanan ve 2013 yılında 1,2 milyar $’lık yatırım ile devreye alınan Ternium Sanayi Kompleksi’ne ayrılacak. Bahsi geçen yatırımın ardından komplekse 1 milyar $’lık bir yatırımla 500.000 mt kapasiteli yeni bir asitleme hattı kurulacağı açıklanmıştı. Asitleme hattı yakın zamanda devreye alınacak.

Ternium geçtiğimiz yılın Haziran ayında yeni bir tesis için 3,2 milyar $’lık yatırım yaptığını, bu yatırımın 2,2 milyar $’ı ile slab üretileceğini 1 milyar $’ının da yeni üretim hatları inşa etmek için harcanacağını duyurdu. Bu yatırım miktarı daha sonra enflasyon ve kur nedeniyle 3,5 milyar $ seviyesine çıktı.

Ternium CEO’su Máximo Vedoya, Ternium’un geçtiğimiz yıl Meksika ve Brezilya’ya 2,5 milyar $ yatırım yaptığını, 2024 ve 2025 yıllarında yatırım miktarının sırasıyla 1,8 milyar $ ve 2,5 milyar $ olacağını belirtti.

Vedoya, Nuevo León eyaletine bağlı Pesqueria’da inşaatı devam eden nihai mamul hattının yılın ikinci yarısında devreye gireceğini ve yıllık 550.000 mt kapasiteli asitleme hattı ile servis merkezlerinin ilk hatlarından oluştuğunu söyledi. Vedoya’ya göre 2025’in sonuna doğru yeni galvanizli sac tesisi ile soğuk haddehanenin devreye girmesi bekleniyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Ternium México 

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