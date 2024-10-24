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Ternium AHMSA tesislerinde denetime başladı

Perşembe, 24 Ekim 2024 11:59:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

İtalya-Arjantin merkezli çelik üreticisi Techint’in Meksika birimi Ternium, geçtiğimiz yıldan beri borçları nedeniyle üretim yapmayan Meksika merkezli Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) tesislerinde denetime başladı.

Yerel basına göre Salı günü başlayan denetim 24 Ekim tarihine kadar devam edecek.

SteelOrbis’in ulaştığı ve yıllık 5,5 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip olan şirketin yeniden faaliyet gösterme sürecine aşina olan kaynaklar, Ternium’un yürüttüğü denetime ArcelorMittal’in, Brezilyalı ve Kanadalı birer çelik şirketinin ve Meksikalı Villacero’nun da katıldığını bildirdi.

Kaynaklara göre AHMSA yakın zamanda iflas açıklayacak. Ternium ve ArcelorMittal’in AHMSA’yı satın alma ihtimalinin, ülkenin rekabet kurumu nedeniyle düşük olduğu söyleniyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi AHMSA Ternium México 

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