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Ternium 2025’in ikinci çeyreğinde net kârını artırdı

Perşembe, 31 Temmuz 2025 10:41:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium, 2025’in ikinci çeyreğinde önceki çeyrekte kaydedilen 142 milyon $ net kâra kıyasla 259 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirketin satış geliri 3,95 milyar $ seviyesinde yatay seyrederken, faaliyet kârı %51 artışla 199 milyon $’a çıktı.

Ternium’un çelik sevkiyatları %4 düşüşle 3,72 milyon mt’a gerilerken, demir cevheri sevkiyatları %11 artışla 1,98 milyon mt’a yükseldi.

Bahsi geçen çeyrekte sevkiyatların 1,78 milyon mt’u Meksika’ya, 980.000 mt’u Brezilya’ya, 566.000 mt’u Güney Amerika’ya ve 390.000 mt’u diğer bölgelere yapıldı.

2025’in ilk yarısında ise Ternium önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 250 milyon $ net zarara kıyasla 402 milyon $ net kâr açıkladı. Aynı döneme kıyasla satış geliri %15 düşüşle 7,88 milyar $’a, faaliyet kârı ise %68 düşüşle 331 milyon $’a geriledi. Çelik sevkiyatları %2 düşüşle 7,58 milyon mt ve demir cevheri sevkiyatları %29 artışla 3,77 milyon mt oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Ternium México 

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