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Ternium: Çin’le baş edebilecek bir şirket yok

Perşembe, 10 Ekim 2024 12:00:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

Latin Amerikalı çelik grubu Ternium’un Meksika birimi CEO’su Maximo Vedoya, Meksika’ya yaptıkları 8 milyar $’lık yatırımın Latin Amerika’da Çin çelik sektörünün oluşturduğu tehlikelerin giderilmesi için kullanılacağını açıkladı.

Bloomberg tarafından düzenlenen bir iş insanları forumunda konuşan Vedoya, Çin ile baş edebilecek hiçbir şirket olmadığını ve tüm dünyanın bunu fark etmeye başladığını ifade etti.

Ternium, Çin’den dış piyasalara ihraç edilen ucuz çelik akışını engellemek için Meksika’da aralarında yıllık 2,6 milyon mt slab üretim kapasiteli yeni bir tesis de bulunan birçok projeye 8 milyar $’lık yatırım yaptı.

Yerel basının haberlerine göre Ternium’un yeni tesisi, otomotiv sektörü için çelik üretmek adına elektrik ark ocaklı üretimi ve doğrudan indirgenmiş demiri ilk defa buluşturan tesis olacak.

Vedoya, talepten faydalanmak için özel yatırımlar ve altyapı harcamalarının net kurallarla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin özel sektörü yönlendirmesi gerektiğini savunan Vedoya, güç üretimi ve altyapı projelerinin büyük yatırım fırsatları barındırdığını ifade etti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Ternium México 

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