Ternium Mexico elektrik kesintilerinden etkilenmedi

Perşembe, 20 Ocak 2022 10:10:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı çelik üreticisi Ternium Mexico, ülkedeki elektrik sıkıntısından etkilenmediğini ve etkilenmeyeceğini bildirdi.

Elektrik tedarik şirketi Iberdrola’nın şirketin Meksika’da bulunan 9 tesisinden yalnızca birine bu ayın sonuna kadar elektrik tedarik edeceğini belirtti.

Meksika hükümeti ve Iberdrola arasında sözleşme yenilemeye yönelik çıkan anlaşmazlığa bağlı olarak 1 Şubat tarihi itibarıyla ülkede yer alan yaklaşık 455 şirketin elektrik kesintilerinden etkilenebileceği söyleniyor. Meksikalı yetkililerin Iberdrola’nın yüzlerce şirkete enerji tedarik etmesini sağlayan ruhsatı yenilemediği konuşuluyor.

Ayrıca, ferroalyaj ve manganez üreticisi Minera Autlan’ın da söz konusu durumdan etkilenebileceği öğrenildi.