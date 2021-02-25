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Ternium Meksika ve güney bölgesi birimlerinde gelir artışı kaydetti

Perşembe, 25 Şubat 2021 12:07:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde Meksika biriminde yıllık %15 artışla 1,38 milyar $ net gelir elde etti.

Şirketin güney bölgesindeki birimi ise aynı dönemde yıllık %42 artışla 632,7 milyon $ gelir kaydetti.

Öte yandan, Ternium yalnızca “diğer pazarlarında” gelir kaybı yaşadı. Geçen yılın son çeyreğinde, şirketin söz konusu segmentteki gelirleri yıllık %6 düşüşle 516,9 milyon $ oldu.

Ternium, söz konusu dönemde Meksika biriminin çelik satış hacminin yıllık %6 artışla 1,64 milyon mt olduğunu belirtti.

2020 yılının dördüncü çeyreğinde, Ternium’un net kârı 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 89,9 milyon $’a kıyasla %645,9 artarak 670,6 milyon $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Ternium México  Meksika  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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