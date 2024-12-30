Ternium ve Infra Group karbondan arındırma faaliyetlerinde iş birliği yapacak

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium’un Meksika birimi, Pesqueria şehrindeki çelik kompleksinde karbondan arındırma faaliyetlerini güçlendirmek ve çelik üretimden ortaya çıkan karbonu gıda sektöründe kullanılacak şekilde dönüştürmek adına AB merkezli altyapı tedarikçisi Infra Group ile yeni bir anlaşma yaptı.

Infra Group’un Meksika birimi Cryoinfra, Ternium’un 40.000 metrekarelik arazisinde 8.800 metrekarelik bir alanı kiralayacak.

Ternium, Cryoinfra’ya gıda sektöründe kullanıma uygun hale getirilmesi amacıyla günlük 767 ton karbondioksit tedarik edecek.

Yerel basına göre dönüştürme tesisinin üç yıl içinde devreye alınması ve 50 yıllık kullanım ömrüne sahip olması bekleniyor.

Cryoinfra, gıda, ilaç ve aralarında çelik sektörü bulunan imalat sektörleri için Apodaca tesisinde iki gaz üretim tesisi işletiyor.