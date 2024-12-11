Ternium 2026’daki USMCA müzakerelerine dahil oldu

Meksika’nın gayrisafi milli hasılasının %80’ini oluşturan işveren grubu Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 2026’da ABD, Kanada ve Meksika arasında gerçekleşecek USMCA müzakerelerinde Meksika’yı temsil edecek olan 34 çalışma komitesinin koordinatörü olarak İtalya-Arjantin merkezli çelik üreticisi Ternium’dan Judith Garza Rangel’i atadı.

Judith Garza Rangel’in yönlendireceği, uluslararası ticaret anlaşmalarında Meksika’nın 300’den fazla özel işletmesini temsil etmesi için kurulan takım altı aydır USMCA anlaşması çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı ile birlikte çalışma yürütüyor.

Meksika’nın hedef piyasaları olan USMCA ülkeleri, ABD ve Kanada ile yapılan ticaret 2023 yılında Meksika’nın toplam ticaretinin 905 milyar $’ını, yani %88,8’ini meydana getirmişti.