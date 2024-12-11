 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ternium...

Ternium 2026’daki USMCA müzakerelerine dahil oldu

Çarşamba, 11 Aralık 2024 14:07:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın gayrisafi milli hasılasının %80’ini oluşturan işveren grubu Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 2026’da ABD, Kanada ve Meksika arasında gerçekleşecek USMCA müzakerelerinde Meksika’yı temsil edecek olan 34 çalışma komitesinin koordinatörü olarak İtalya-Arjantin merkezli çelik üreticisi Ternium’dan Judith Garza Rangel’i atadı.

Judith Garza Rangel’in yönlendireceği, uluslararası ticaret anlaşmalarında Meksika’nın 300’den fazla özel işletmesini temsil etmesi için kurulan takım altı aydır USMCA anlaşması çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı ile birlikte çalışma yürütüyor.

Meksika’nın hedef piyasaları olan USMCA ülkeleri, ABD ve Kanada ile yapılan ticaret 2023 yılında Meksika’nın toplam ticaretinin 905 milyar $’ını, yani %88,8’ini meydana getirmişti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Ternium México 

Benzer Haber ve Analizler

Ternium üçüncü çeyrekte kâra döndü

06 Kas | Çelik Haberler

Ternium AHMSA tesislerinde denetime başladı

24 Eki | Çelik Haberler

Ternium: Çin’le baş edebilecek bir şirket yok

10 Eki | Çelik Haberler

Ternium Meksika’daki yatırımlarını 8 milyar $’a çıkardı

14 Ağu | Çelik Haberler

Ternium’un Meksika’daki yeni hattı devreye girdi, proje 2026'da tamamlanacak

02 Ağu | Çelik Haberler

Ternium’un net kârı ilk çeyrekte %2,3 yükseldi

26 Nis | Çelik Haberler

Ternium otomotiv sektörüne 6,8 milyar $ yatırım yapacak

26 Şub | Çelik Haberler

Ternium net kârını dördüncü çeyrekte neredeyse 10 katına çıkardı

22 Şub | Çelik Haberler

Tenova Ternium’a elektrik ark ocağı ve ekipmanlar sağlayacak 

20 Eki | Çelik Haberler

Ternium ABD’deki UAW grevinden çok etkilenmeyecek

19 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis