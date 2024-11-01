Ternium: Meksika Asya’dan yaptığı ithalatı düşürmeli

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından düzenlenen Alacero Summit 2024’te konuşan Ternium CEO’su Maximo Vedoya, Meksika’nın USMCA ortaklarıyla ticari entegrasyonu sağlamak ve paralel olarak Latin Amerika ile ilişkilerini güçlendirmek için Asya’dan yaptığı ithalatı azaltıp ülke içindeki katma değerli üretimi artırmak zorunda olduğunu ifade etti.

Vedoya, sınai kalkınmanın ekonomik büyümenin ön koşulu olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi.

SteelOrbis’in elde ettiği verilere göre Meksika ithalatının %39,7’sini Asya’dan, %42,6’sını ABD ve Kanada’dan ve %4,3’ünü Latin Amerika’dan yapıyor. Ocak-Eylül döneminde 416 milyar $ değerinde ithalat yapan Meksika, ihracatının %86’sını ABD ve Kanada’ya, %3,9’unu Latin Amerika’ya ve yalnızca %4,8’ini Asya’ya gerçekleştirdi. Bu ihracatın değeri ilk dokuz ayda 406 milyar $ oldu. Meksika Demir Çelik Birliği’nin (Canacero) verileri ABD’nin Ocak-Ağustos döneminde 2 milyon mt’luk ihracatın %76,1’ini aldığını gösteriyor. İthalat kanadında ise Meksika ABD’nin yaptığı ihracatın %31’ini oluştururken beş Asya ülkesinin toplam ihracatının %46,9’unu meydana getirdi. Ocak-Ağustos döneminde ülkenin bu beş ülkeden yaptığı 8,6 milyon mt’luk ihracatın %16,3’ünü Güney Kore, %14,3’ünü Japonya ve %9,3’ünü Çin oluşturdu.