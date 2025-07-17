ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025 yılı Mayıs ayında %6,5 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %6,5 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %22 düşüşle 103.148 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 143,9 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 188,6 milyon $’a kıyasla 151,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 63.270 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 71.298 mt’a kıyasla 62.074 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 40.374 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.