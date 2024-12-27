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Meksika’nın demir cevheri ithalatı Ekim ayında %37,6 düştü

Cuma, 27 Aralık 2024 14:00:46 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatının değeri Ekim ayında, önceki yılın aynı ayına kıyasla %37,6 düşüşle 20,2 milyon $’a geriledi. Taneleştirilmiş cüruf, metal artık ve metal kül ile kalıntı ithalatı ise hafifçe toparlandı.

Bahsi geçen üç ürünün ithalat değeri yıllık 87 kat artış göstererek 19,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde yıllık %43 düşüşle 197 milyon $ değerinde demir cevheri ithal edilirken diğer üç ürünün ithalatı %14,3 artışla 51 milyon $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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