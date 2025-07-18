ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mayıs 2025’te aylık %13,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %13,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %60,2 düşüşle 109.329 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 156,2 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 317,2 milyon $’a kıyasla 130,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Nisa ayında kaydedilen 70.819 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 81.257 mt’a kıyasla 56.670 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.435 mt ile Güney Kore ve 7.534 mt ile Avusturya Kore takip etti.