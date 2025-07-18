 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mayıs 2025’te aylık %13,8 geriledi

Cuma, 18 Temmuz 2025 10:22:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %13,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %60,2 düşüşle 109.329 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 156,2 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 317,2 milyon $’a kıyasla 130,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Nisa ayında kaydedilen 70.819 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 81.257 mt’a kıyasla 56.670 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.435 mt ile Güney Kore ve 7.534 mt ile Avusturya Kore takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kanada Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa’da soğuk rulo sac ve galvanizli sac fiyatları zayıflamaya devam etti, dip seviye yakın olabilir

18 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Andritz Çinli Hebei MFG’ye tavlama fırını tedarik edecek

18 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 29. Hafta, 2025

17 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac teklif fiyatları hafif artış gösterdi

17 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay seyretti, bazı satıcılar Avrupa’da düşük seviyelerden satış yapmaya ...

17 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025 yılı Mayıs ayında %6,5 arttı

17 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2025 yılı Mayıs ayında %70,3 yükseldi

17 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Mayıs ayında %9,8 arttı

16 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de sıcak rulo sac, kaplamalı ve soğuk rulo sac fiyatları, düşük talep baskısı nedeniyle zayıf

11 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 28. Hafta, 2025

10 Tem | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis