ABD’nin çelik ithalatı 2025 yılı Mayıs ayında %16,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre Mayıs ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %19,6 artış ve yıllık bazda %12,9 düşüşle 2.256.042 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 2,19 milyar $’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 3,13 milyar $’a kıyasla 2,39 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 367.617 mt ile Kanada, 363.553 mt ile Brezilya, 283.538 mt ile Güney Kore, 271.325 mt ile Meksika, 97.558 mt ile Almanya ve 88.454 mt ile Vietnam oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 412.511 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 546.600 mt’a kıyasla 627.603 mt oldu. Mayıs ayında yassı mamul ithalatı, Nisan ayında kaydedilen 652.779 mt’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 1 milyon mt’a kıyasla 735.940 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Nisan ayında kaydedilen 318.924 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 487.757 mt’a kıyasla 340.318 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 419.399 mt’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 450.261 mt’a kıyasla 460.754 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) verilerine göre ithalatın ABD piyasası tüketimindeki payı, Mayıs ayında da %20 seviyesinde kaydedildi.