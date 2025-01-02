Meksika’nın hurda ithalatı değeri Ekim’de %11 azaldı

Meksika’nın hurda ithalatı değeri 2024 yılının Ekim ayında yıllık %11,2 düşüş kaydederek 219.074 seviyesine geriledi.

Meksika’nın toplam hurda ithalatının %86,9’u ya da 190.433 mt’u ABD veya Kanada’dan tedarik edildi. Inegi diğer bölgelere ilişkin verileri paylaşmadı.

Bununla birlikte ülke bahsi geçen ayda yıllık %19,1 artışla 115.595 mt hurda ihraç ederken, bu tonajın %90,2’si ABD ve Kanada’ya, %6,8’i ise Asya’ya gönderildi.

2024 yılının Ocak-Ekim döneminde ülkede %16,5 düşüşle 1,99 milyon mt hurda ithal edilirken, %27,7 artışla 1 milyon mt hurda ihraç edildi.